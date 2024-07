Diesen Meilenstein setzt New Pokémon Snap nach Jahrzehnte-langem Konsolenverbot in China

China erklärte im Jahr 2000 ein nahezu vollumfängliches Konsolen- und Videospielverbot – man befürchtete das Suchtpotenzial für Jugendliche. Nachdem das Verbot 2015 langsam aber sicher aufgehoben wurde, begann China in den letzten Jahren damit, seine Grenzen für mehr offizielle Videospielveröffentlichungen zu öffnen, und nun setzte ein Pokémon-Spin-Off einen Meilenstein.

Demnach markiert New Pokémon Snap das erste Pokémon-Spiel, das nach dem Konsolenverbot von 2000 offiziell in China erschienen ist – Pokémon Let’s Go Pikachu und Evoli sollen noch folgen.

Aber auch weitere Switch-Spiele sind für eine offizielle Veröffentlichung geplant. So etwa: Super Mario 3D World + Browser’s Fury, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Immortals Fenyx Rising, Zengeon und Samurai Shodown.

Um die Veröffentlichung von New Pokémon Snap möglich zu machen, wurde der Titel kleinerer Anpassungen unterzogen. Die Sonnensymbole/-icons wurden bearbeitet und dreieckige Strahlen durch Punkte und Rechtecke ersetzt.

Twitter-User ChineseNintendo erklärt, dass die Änderungen darauf zurückzuführen sein könnten, dass die Originalgrafiken Ähnlichkeiten zu Emblemen Taiwans oder der Kuomintang aufweisen. Ob die Anpassungen auf Anfrage oder aber in weiser Voraussicht von Nintendo bzw. The Pokémon Company selbst vorgenommen wurden, bleibt unklar.

via Nintendo Everything, Bildmaterial: New Pokémon Snap, The Pokémon Company, Nintendo, Game Freak / Bandai Namco