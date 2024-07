Deutsche Verkaufscharts: Flintlock legt eine göttliche Performance hin

In den aktuellen deutsche Handelsverkaufscharts kann Flintlock: The Siege of Dawn dank einer göttlichen Performance den höchsten Neueinstieg der Woche hinlegen. Die Deluxe Edition des Soulslike landet auf dem dritten Platz der PS5-Rankings hinter Gran Turismo 7 und Elden Ring: Shadow of the Erdtree Edition.

Ansonsten geht es in den Rankings, ermittelt von GfK Entertainment, recht überraschungsarm zu. Luigi’s Mansion 2 HD kann einmal mehr die Switch-Charts vor Mario Kart 8 Deluxe verteidigen. GTA V bleibt das meistverkaufte Spiel auf PS4, Xbox Series und Xbox One.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Flintlock: The Siege of Dawn, Kepler Interactive