Häschen-Bustier für Tifa: So feiert Final Fantasy VII Ever Crisis den „halben Geburtstag“

Mobile-Games werden unweigerlich eingestellt. Manche laufen jahrelang, andere nur wenige Monate. Manche werden sogar mit ihrer Veröffentlichung schon wieder beendet.

Auch von Square Enix traf es in den letzten Jahren viele Spiele, sogar populäre Marken. Final Fantasy VII: The First Soldier ereilte die Meldung zur Einstellung nach nur einem Jahr.

Man muss die Feste also feiern, wie sie fallen. Final Fantasy VII: Ever Crisis feiert deshalb auch halbe Geburtstage. Sieben Wochen lang gibt es die „Half Anniversary“-Kampagne mit den Turks, neuen Draw für Barret und Red XIII sowie diversen Login-Boni.

In die Feierlichkeiten fällt auch die Veröffentlichung des neuen Kapitels „On the Road“, mit dem unter anderem Cait Sith hinzugefügt wird. Tifas neue Ausrüstung „Bunny Bustier“ könnt ihr mit etwas Glück auch ziehen. Dazu gehört auch ein neuer Home-Wallpaper für das Spiel. Der Twitter-Account zu Ever Crisis hat jeweils Videos parat.

Seit einiger Zeit ist Final Fantasy VII: Ever Crisis auch auf Steam spielbar und die Zahl der Spielenden dürfte sich weiter vergrößert haben. Zuvor war es für Mobilgeräte erschienen und ist bereits 7 Millionen Mal heruntergeladen worden.

Half-Anniversary-Campaign:

