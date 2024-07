Der vielleicht bisher coolste Ganondorf: Figma-Figur zum Bösewicht vorgestellt

Es ist die vielleicht bisher coolste Figur von Ganondorf. Hersteller Good Smile Company wird bekanntlich eine sogenannte Figma zum ewigen Antagonisten veröffentlichen, die auf Ganondorf aus Zelda: Tears of the Kingdom basiert. Inzwischen hat Good Smile dazu weitere Details, Bilder und einen Veröffentlichungszeitraum geteilt.

Wie üblich bei den Figma-Figuren, erhält Ganondorf mehrere Gesichtsausdrücke, mit denen ihr verschiedene Szenen nachstellen könnt oder eure ganz eigenen kreiert. Es gibt ein Standard-Gesicht, ein schreiendes Gesicht und ein wütendes Gesicht. Es gibt verschiedenes Zubehör und die Gelenke sind beweglich.

Die Ganondorf-Figma ist etwa 19 cm groß, wird im Juni 2025 erscheinen und kann in ersten Import-Stores wie bei Play-Asia* bereits vorbestellt werden. Ganondorf wird sich zu der bereits angekündigten Link-Figur gesellen, die im nächsten Jahr erscheint. Auch eine Figur zu Zelda wird es noch geben.

Das Design von Ganondorf in Zelda: Tears of the Kingdom erhielt viel Lob und allerlei Beachtung. Der Bösewicht machte als „sexy Ganondorf“ seine Schlagzeilen. Durchaus etwas, was die Macher beabsichtigt hatten. Ganondorf sollte nicht nur böse aussehen, sondern auch gutaussehend sein und würdevoll erscheinen. Er ist immerhin König. Einige weitere Bilder zu Ganondorf findet ihr bei Good Smile.

Bildmaterial: Good Smile Company