XSEED möchte ein geheimes Spiel noch vor der Anime Expo enthüllen

XSEED Games wird bei der Anime Expo 2024 in Los Angeles am kommenden Wochenende ausstellen. Der US-Publisher gab dazu jetzt das Line-up bekannt – und dort wartet eine mysteriöse Überraschung in Form eines Fragezeichens.

Das noch unangekündigte Spiel soll noch vor dem Start der Messe enthüllt werden. Im Los Angeles Convention Center ist der Titel vom 4. Juli bis zum 7. Juli 2024 dann ebenso spielbar wie zahlreiche andere Games.

Zum Line-up gehört auch das von vielen Fans heiß erwartete Farmagia unter Beteiligung von Fairy-Tail-Mangaka Hiro Mashima. So sieht das komplette Line-up aus:

Zeit für Tipps zum geheimen Spiel: Einige halten eine Ankündigung von Ys Memoire: The Oath in Felghana für möglich. In Japan wurde das Spiel im Mai für PS4 und PS5 portiert, zuvor auch für Nintendo Switch.

Bildmaterial: Farmagia, Marvelous, XSEED Games, Hiro Mashima