Ys Memoire: The Oath in Felghana erscheint im Mai für PlayStation

Falcom hat Ys Memoire: The Oath in Felghana für eine Veröffentlichung auf PS4 und PS5 angekündigt. Schon am 23. Mai wird die neue Portierung in Japan erscheinen, auch eine Handelsversion gibt es.

Das Action-RPG Ys: The Oath in Felghana erschien ursprünglich für PCs und später weltweit für Sony PSP. Die Neuauflage für Nintendo Switch, die im letzten Jahr in Japan erschienen ist, schaffte es leider nicht in den Westen.

Insofern ist fraglich, ob diese Ehre der PlayStation-Portierung zuteilwird. Die PlayStation-Version bietet alle neuen Features der Switch-Version, darunter neue Charakter-Illustrationen, überarbeitete Grafik und Sound und vertonte Event-Szenen sowie einige Quality-of-Life-Features.

via Gematsu, Bildmaterial: Ys Memoire: The Oath in Felghana, Falcom