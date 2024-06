Wuchang: Fallen Feathers gibt neue Einblicke zu eurer Reise in die düstere Ming-Dynastie

Beim Xbox Games Showcase 2024 bekam auch Wuchang: Fallen Feathers eine Plattform. Mit einem neuen Trailer stellt man euch eure kommende „Reise in die Dunkelheit der späten Ming-Dynastie“ näher vor.

„Tauche ein in das dunkle und turbulente Land Shu in Wuchang: Fallen Feathers“, heißt es. Das Soulslike-RPG wird im Xbox Game Pass zur Verfügung stehen und erscheint 2025 für Xbox Series, PlayStation 5 und PCs. „Please stay tuned for more details on June 11, 2024“, verspricht die offizielle Website.

Euch erwartet eine Reise in die düstere späte Ming-Dynastie, „eine Zeit voller Kriege und einer mysteriösen Krankheit, die Menschen in monströse Kreaturen verwandelt. Du bist Wuchang, eine Piratenkriegerin, die unter Amnesie leidet und von Ornithropy, einer schrecklichen Krankheit, befallen ist, die ihr jedoch immense Macht verleiht.“

Ihr kämpft gegen groteske Abscheulichkeiten und nutzt alte Überlieferungen. Wuchangs verlorene Erinnerungen wollen entdeckt werden und eure Entscheidungen werden zu unterschiedlichen Endings führen. „Das Schicksal des Landes liegt in deinen Händen. Nichts ist für immer.“

Das Spiel basiert auf der Shu-Zivilisation, Sanxingdui, Jinsha und anderen historischen chinesischen Mythologien. Leenzee Games ist in Chengdu, China beheimatet. Das Studio wurde erst 2016 gegründet und vereint nach eigenen Angaben Entwickler, die schon an Fallout 4, Halo 5: Guardians und Horizon Zero Dawn gearbeitet haben.

Der neue Trailer:

