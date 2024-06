Was Dragon Age: The Veilguard und Final Fantasy X gemeinsam haben

In den letzten Tagen gab es eine wahre Flut an neuen Einblicken zu Dragon Age: The Veilguard. In den Marketing-Plan solcher Großaktionen gehören natürlich auch Interviews mit den Machern.

Eines davon führte RPGSite mit Director Corinne Busche. Sie schwärmt, ein RPG-Nerd zu sein und die Redaktion von RPGsite hatte den Eindruck, dass das stimmt. Das gesamte, englischsprachige Interview lest ihr hier und möglicherweise gewinnt ihr dann auch diesen Eindruck.

Busche schwärmt zunächst vom Fertigkeitenbaum des Spiels. RPGsite fühlt sich sogleich an das Sphärobrett von Final Fantasy X erinnert. Tatsächlich habe es Dragon Age: The Veilguard „sehr stark beeinflusst“, so Busche. „Auf jeden Fall. Final Fantasy X – eines meiner absoluten Lieblingsspiele“, so Busche.

„Ich kann Ihnen sagen, dass 12, insbesondere die Zodiac-Edition, mein absoluter Favorit ist. Der Grad der Auswahl an Fähigkeiten, passiven [Fertigkeiten], in unserem Fall auch Eigenschaften – ich würde sagen, der Grad der Anpassung ist analog. Die Organisation ähnelt dem Sphärobrett“, erklärt Busche weiter. Die Spezialisierungen seien allerdings zugänglicher, glaubt Busche. Das helfe Spielenden, ihren Kurs zu bestimmen, damit sie sich nicht „verirren“.

Nach dem neuen Trailer beim Xbox Games Showcase haben Bioware und Electronic Arts wie versprochen kürzlich mehr Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard in einem Folgestream veröffentlicht. Das Gameplay-Video zeigt den Anfang des Spiels.

Dragon Age: The Veilguard erscheint im Herbst für Xbox Series, PlayStation 5 und PCs.

Bildmaterial: Dragon Age: The Veilguard, Electronic Arts, BioWare