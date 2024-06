Life is Strange: Double Exposure widmet sich einer für Fans sehr wichtigen Frage

Am gestrigen Abend debütierte Square Enix mit einem Livestream zu Life is Strange: Double Exposure, bei dem es wie vorab angekündigt einige neue Einblicke gab.

Publisher Square Enix und Entwickler Deck Nine Games zeigten dabei nicht nur 18-minütiges, erweitertes Gameplay zu dem neu angekündigten Spiel, sondern auch Interviews mit Max-Caulfield-Synchronsprecherin Hannah Telle, Game Director Jonathan Stauder und Narrative Director Felice Kuan. Eine Fundgrube für Life-is-Strange-Fans!

Für viele Fans eine sehr wichtige Erkenntnis: Double Exposure wird die beiden Endings des Originalspiels Life is Strange respektieren und keines explizit zum Kanon machen oder über das jeweils andere heben. Ohne Details zu nennen, sind die Endings bekanntlich sehr unterschiedlich.

Kotaku berichtet, während des neuen Spiels wird es eine Unterhaltung von Max mit ihrer Freundin Chloe geben, in der man über die Vergangenheit spricht. Man könne dann sehen, wie sich Max‘ Leben in beiden Szenarien entwickelt habe.

In Life is Strange: Double Exposure sind offensichtlich einige Jahre vergangen. Max ist inzwischen an der prestigeträchtigen Caledon University und Arcadia Bay ist vermutlich sowohl zeitlich als auch örtlich fern. Eine gute Gelegenheit also, beiden Endings aus Life is Strange und den Entscheidungen der Fans Respekt zu zollen.

Erweitertes Gameplay:

Interview mit Hannah Telle:

Directors Interview:

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games