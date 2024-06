UNIQLO bringt Kollektion zu One Piece auch nach Deutschland

Das japanische Mode-Label UNIQLO ist inzwischen ein fester Bestandteil des Gaming-Universums. In der UT-Kollektion bringt man regelmäßig bekannte Videospielmarken aufs T-Shirt und besticht dabei mit interessanten Designs.

Unter anderem widmete UNIQLO bisher Final Fantasy, Super Mario und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Kürzlich erst ging eine Kollektion zu Zelda: Tears of the Kingdom auch in den deutschen UNIQLO-Stores in den Verkauf und es wurde eine neue Kollektion „Pokémon Sketch“ angekündigt.

Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zu One Piece lässt sich UNIQLO natürlich auch nicht lumpen. Die UT-Kollektion zu One Piece ist ab dem 22. Juli 2024 hierzulande in den lokalen Stores sowie im Internet erhältlich.

Die Kollektion wird acht Designs für Erwachsene bieten, ebenso fünf Designs für Kinder. Die UT-Kollektion, welche die Abenteuer von Monkey D. Ruffy nachzeichnet, ist durch diese acht Schlüsselwörter verbunden: Entschlossenheit, Freunde, Stärke, Verlust, Wiedervereinigung, Allianz, Vier Kaiser und Neues Kapitel.

Die Entschlossenheit von Monkey D. Ruffy in East Blue, als sein Abenteuer beginnt, wird ebenso thematisiert wie eine Szene in Arabasta, in der die Crew vor der entscheidenden Schlacht das Zeichen der Freundschaft auf ihren linken Unterarmen bestätigt. Es gibt eine Darstellung des verzweifelten Ruffy, nachdem er seinen Bruder Ace nicht retten kann und mehr sind stilistisch auf den T-Shirts festgehalten.

Bildmaterial: UNIQLO