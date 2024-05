Pokémon Sketch: Neue UNIQLO-Kollektion wird bald auch im Westen verfügbar sein

Das japanische Mode-Label UNIQLO ist inzwischen ein fester Bestandteil des Gaming-Universums. In der UT-Kollektion bringt man regelmäßig bekannte Videospielmarken aufs T-Shirt und besticht dabei mit interessanten Designs.

Unter anderem widmete UNIQLO bisher Final Fantasy, Super Mario und Metal Gear Solid unterschiedliche Kollektionen. Ganz aktuell ist eine Kollektion zum 40. Geburtstag von Publisher Capcom. Kürzlich erst ging eine Kollektion zu Zelda: Tears of the Kingdom auch in den deutschen UNIQLO-Stores in den Verkauf.

Jetzt geht es mit einer weiteren, berühmten Marke weiter. Pokémon! Die neue Kollektion Pokémon Sketch umfasst T-Shirts, die in der zweiten Jahreshälfte 2024 weltweit verfügbar sein sollen. Ende Juli 2024 beginnt bereits der Verkauf in Japan. Die Shirts gibt es in jeweils vier Designs und unterschiedlichen Größen.

Zur Auswahl stehen unter anderem Pikachu, Ditto, Gengar und Relaxo. In Japan gibt es die Shirts am 999 Yen, während die Shirts hierzulande erfahrungsgemäß teurer sind, aber mit rund 19,99 Euro für ein Lizenzprodukt immer noch vergleichsweise erschwinglich. Auf der japanischen Website oder in diesem GameWatch-Artikel bekommt ihr schon mal eine Vorschau auf die Shirts.

Die neue Kollektion zeigt Artworks in Skizzen-Optik. Es ist nicht die erste Zusammenarbeit von UNIQLO und The Pokémon Company. Schon 2021 gab es eine „Street Art“-Kollektion, 2022 dann eine Sammlung von Designs unter anderem von Jun Sugiyama und Kenichi Miyazawa. 2023 gab es Shirts inspiriert von Pokémon Masters EX.

via Siliconera, Bildmaterial: UNIQLO