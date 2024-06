Silent-Hill-Schöpfer Keiichiro Toyama verrät, wie viel Siren in Slitterhead steckt

Im Rahmen von Geoff Keighley Summer Game Fest kam Slitterhead zurück auf die große Bühne. Das vor Jahren angekündigte neue Spiel des Silent-Hill-Schöpfers Keiichiro Toyama entsteht in seinem neuen Studio Bokeh Game Studio unter der Beteiligung weiterer Veteranen. Mit der Famitsu sprach Toyama ein weiteres Mal über das Horrorspiel.

Slitterhead spielt in der neonbeleuchteten Stadt Kowlong, in der Spielende die Rolle des körperlosen Wesens Hyoki übernehmen. Ihr übernehmt die Rolle von menschlichen Körpern, um hirnfressenden Parasiten die Stirn zu bieten. Den sogenannten Slitterheads. Mit dem Blut der Menschen stellt ihr Waffen her, mit denen ihr die Slitterheads in rasanten Kämpfen bekämpft und zu anderen menschlichen Wirten wechselt, wenn ihr verwundet seid. Da weiß man gar nicht so recht, was schlimmer ist.

Der Famitsu (via Automaton) erklärte Toyama auf die Frage nach der Inspiration hinter der Mechanik der Menschenbesessenheit, dass das „grundlegende Konzept von Slitterhead darin besteht, Siren als modernes Survival-Horrorspiel neu zu interpretieren“. In dem 2003 veröffentlichten Siren, an dem Toyama ebenfalls federführend beteiligt war, nutzen Spielende eine psychische Fähigkeit namens Sightjacking, um Seh- und Hörsinn von Zielen zu übernehmen.

Toyama sagt weiterhin, dass Slitterhead das Konzept des Sightjacking neu interpretieren und erweitern wird. Während es bei Siren weniger um den Kampf und mehr um die Tarnung ging, scheint Slitterhead die Mechaniken für ein deutlich actionorientiertes Gameplay zu nutzen, wie der neue Trailer zeigt.

Auch geht es in erster Linie über die Übernahme von Körpern, nicht um das Nutzen von Sinnen des Ziels. Toyama erklärt aber, dass Spieler die Möglichkeit haben werden, gelegentlich Einblicke in die Sichtweise anderer Charaktere zu erhalten, „als eine Form von Fanservice“ für Siren-Fans.

Am Ende des Trailers sehen wir, dass wir offenbar auch die Kontrolle über einen Hund übernehmen können. Toyama bestätigt im Interview allerdings, dass es keine Kämpfe oder Blutvergießen mit Tieren geben wird. Am 8. November wird Slitterhead auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series und PCs für Angst und Schrecken sorgen.

Der aktuelle Trailer:

via Automaton Media, Bildmaterial: Slitterhead, XSEED Games, Bokeh Game Studio