Das erste Zelda-Spiel für den Switch-Nachfolger könnte eine unerwartete Neuauflage sein

Midori ist eigentlich für treffsichere SEGA- und Atlus-Insider-Informationen bekannt. Neueste Behauptungen widmen sich aber einem Projekt, an dem Nintendo unter dem Codenamen „U-King-O“ arbeitet.

Und dabei könnte es sich aller Voraussicht nach um eine aufgebohrte Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild für den Switch-Nachfolger handeln. Der Codename von „Breath of the Wild“ lautete seinerzeit „U-King“. Naheliegend also, dass hinter „U-King-O“ nun eine Portierung für Nintendos nächste Konsole vermutet wird.

Das kommt natürlich keiner offiziellen Bestätigung gleich, ein weiterer verlässlicher Insider – Pyoro – unterfüttert die Vermutungen aber. Seinen Informationen nach höre der Switch-Nachfolger auf den Codenamen „Ounce“. Das könnte das ergänzte „O“ am Ende des „Breath of the Wild“-Codenamen erklären.

Unklar bleibt, ob es sich bei diesem Projekt um eine völlig neue Version von „Breath of the Wild“ handelt, die einen erneuten Kauf voraussetzt, oder ob Nintendo die Möglichkeit bietet, eine Gebühr zu zahlen, um das Spiel zu aktualisieren.

Zuvor hieß es bereits, dass Nintendo während der Gamescom im vergangenen August „Breath of the Wild“ für seine neue Konsole vorstellte. Technische Verbesserungen – wiederum bei Bildrate und Auflösung – seien die wichtigsten Highlights dieser Demo gewesen. Bald auch für alle?

Es wäre eine Neuauflage, die Fans vermutlich weniger auf dem Plan haben. Die Gerüchte um weitere Zelda-Neuauflagen sind alt. Portierungen zu Twilight Princess HD und Wind Waker HD waren da aber eher ein Thema.

Nintendo hat sich gewiss während der Switch-Ära an seinem Zelda-Repertoire bedient, sich dabei aber auf ältere Spiele konzentriert: Link’s Awakening und Skyward Sword bekamen Neuauflagen. Breath of the Wild ist erst 2017 erschienen, wurde durch die Cross-Gen-Veröffentlichung für Wii U und Switch aber möglicherweise technisch ausgebremst.

