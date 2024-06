Tavern Talk: Entwickler Gentle Troll liefert den Termin für die Switch-Version nach

Das deutsche Entwicklerstudio Gentle Troll hat den Switch-Termin zu Tavern Talk nachgeliefert. Bereits vor einigen Tagen hatte man mit dem 20. Juni die Steam-Veröffentlichung festgelegt. Damals hieß es, die Switch-Version erschein kurz darauf. Lief offensichtlich besser als geplant: Die Nintendo-Plattform wird ebenfalls am 20. Juni bedient.

Die Visual-Novel hat einen Nerv getroffen – eine Kickstarter-Kampagne, die vor allem der Community und dem Marketing dienen sollte, wollte 20.000 Euro einsammeln und landete schließlich bei über 150.000 Euro.

„Ein Elf, ein Zwerg und ein Vampir betreten eine Bar – und du darfst arbeiten! Mach dich bereit, magische Getränke zu brauen und dich mit einer bunten Schar von Abenteurern anzufreunden in Tavern Talk, einer gemütlichen, von D&D inspirierten Visual-Novel, in der du eine Taverne in einer Fantasiewelt betreibst“, so die offizielle Vorstellung.

In eurer kleinen Taverne sammelt ihr die Gerüchte von euren Gästen und verwandelt sie in heroische Missionen für selbige. Nebenbei braut ihr magische Getränke, die das Schicksal eurer Gäste für immer verändern. Die Steam-Seite zu Tavern Talk findet ihr hier.

Der aktuelle Trailer:

Bildmaterial: Tavern Talk, Gentle Troll