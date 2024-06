Among the Wild: Zähmt und nutzt wilde Kreaturen, um eure Farm zu bewirtschaften

Das schwedische Studio Nuggets Entertainment hat Among the Wild angekündigt. In diesem neuen First-Person-Farming-Game zähmt ihr Kreaturen, baut und verwaltet eine Farm und erkundet die Welt. Bei Steam soll Among the Wild zunächst in den Early-Access gehen.

Ihr kümmert euch um eine Vielzahl von Kreaturen, pflegt sie und hängt mit ihnen ab. Ihr lernt ihre Ernährungsgewohnheiten und ihr Verhalten kennen, um ihre Bedürfnisse noch besser zu bedienen, damit sie auf eurer Farm gut gedeihen.

Denn ihre Fähigkeiten könnt ihr nutzen, um eure Farm besser zu bewirtschaften. Auf selbigen baut ihr Nutzpflanzen an, errichtet Bienenstöcke und unterhaltet Ställe. Die Kunst ist es, alle eure Aufgaben gut auszubalancieren.

