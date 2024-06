Dark Horse kündigt The Art of Lies of P an und blickt damit hinter die Kulissen

Lies of P hat es euch voll angetan? Dann interessiert euch vielleicht „The Art of Lies of P“ von Dark Horse Comics. Im Buch erfahrt ihr mehr über die Entstehung eines der beliebtesten Souls-Neulinge der letzten Jahre. Das Hardcover-Buch bietet auf 224 Seiten nicht nur Artworks und Konzepte, sondern auch Kommentare der EntwicklerInnen von ROUND8 Studios.

„Als wir uns entschieden haben, ein Artbook für Lies of P zu machen, wussten wir, dass wir etwas erschaffen wollten, das als Dankeschön an unsere Fans dient und gleichzeitig einen Blick hinter die Kulissen des Entwicklungsprozesses des Spiels gewährt“, wird Jiwon Choi, Director von Lies of P, zitiert.

Und weiter: „Das Team von Dark Horse Books hat unsere Vision für ‚The Art of Lies of P‘ aufgegriffen und etwas geschaffen, das wirklich lebendig ist und von der Liebe und dem Einsatz des Teams von ROUND8 Studios zeugt. Wir hoffen, dass es unserer ‚Lies of P‘-Community Freude bereitet!“ Das Buch soll am 12. November erscheinen.

via Dark Horse, Bildmaterial: Lies of P, Neowiz, Round8 Studio