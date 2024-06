Sogar auf der Boxart: Fans rätseln, wer das kleine Schweinchen in Mario & Luigi: Brothership ist

Wenn ihr den Ankündigungstrailer zu Mario & Luigi: Brothership bei der Nintendo Direct aufmerksam verfolgt habt, dann habt ihr schon viele bekannte Gesichter aus dem Mario-Universum entdeckt.

Aber auch einige unbekannte Exemplare. Connetta und Wattz nämlich. Nintendo hebt sie in der Ankündigung namentlich selbst hervor, was vermuten lässt, dass ihre Rolle eine größere sein wird.

Das gilt wohl insbesondere für Wattz. Das kleine fliegende Schweinchen, das aber erklärtermaßen kein kleines Schweinchen ist, findet sich sogar auf der Boxart des Spiels wieder. Dass Wattz eine zentrale Rolle in Mario & Luigi: Brothership spielt, ist damit quasi unumgänglich. Aber welche Rolle?

Fans vermuten wahrscheinlich zutreffend, dass Wattz der Nachfolger von Glitzerstern und Steckweg 08/20 aus früheren Teilen der Serie sein wird. Die beiden begleiteten die Brüder durch die Spiele und gaben in unterschiedlicher Ausprägung hilfreiche Tipps, Unterstützung oder auch mal nur freche Hinweise.

Wattz hat einen rosa Körper, vier Stummelbeinchen und ein gelbes Gesicht mit zwei großen Nasenlöchern. Sein Körper erinnert offenbar viele an ein Schwein, seine Nase aber an eine Steckdose. Von der Steckdosen-Idee her dürfte auch sein deutscher Name „Wattz“ herrühren. Im Englischen heißt Wattz übrigens „Snoutlet“, vermutlich eine Mischung aus „Snout“ (Schnauze) und „Outlet“ (Steckdose).

Mario & Luigi: Brothership erscheint bereits am 7. November 2024. Es ist der erste brandneue Serieneintrag seit zehn Jahren. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion schon vorbestellen.

Bildmaterial: Mario & Luigi: Brothership, Nintendo