Deutsche Verkaufscharts: Elden Ring und Zelda heißen die Gewinner der letzten Woche

Es wird düster in den aktuellen deutschen Handelsverkaufscharts. Elden Ring – Shadow of the Erdtree übernimmt das Zepter. Das ist einerseits erwartbar, andererseits nicht selbstverständlich.

Anlässlich der DLC-Erweiterung veröffentlichte Bandai Namco zwar eine neue physische Handelsversion und sogar eine Collector’s Edition, aber die meisten Fans besitzen eben schon das Hauptspiel und griffen mutmaßlich eher nur zum digitalen Kauf.

Trotzdem schaffte es Elden Ring – Shadow of the Erdtree in den offiziellen deutschen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, auf Platz 1 der Rankings für Xbox Series und PS5. Auch gut im Rennen: EA Sports F1 2024, das auf beiden Konsolen an die zweite Stelle fährt.

Die Switch-Charts zeigen ein bekanntes Phänomen: Bei Ankündigung eines neuen Spiels eines bekannten Franchises profitieren auch ältere Spiele der Serie. Zelda: Tears of the Kingdom klettert nach der Ankündigung von Zelda: Echoes of Wisdom von 10 auf Platz 1. Dahinter landen Mario Kart 8 Deluxe und Paper Mario: Die Legende vom Äonentor.

