Nintendo Direct: Die nächste Ausgabe könnte doch noch etwas auf sich warten lassen

Solltet Ihr in dieser Woche mit einer neuen Ausgabe von Nintendo Direct gerechnet haben, solltet ihr eure Erwartungen vorsichtig zurückschrauben.

Nachdem in der vergangenen Woche das Summer Game Fest und diverse andere Showcase-Events an den Start gegangen waren, lag die Annahme nah, dass sich Nintendo nach allem Trubel in dieser Woche die Ehre mit einer neuen Präsentation gibt. Immerhin ist eine frische Nintendo Direct für diesen Monat offiziell bestätigt. Es könnte aber sein, dass man sich noch etwas länger Zeit lässt.

Das behauptet jedenfalls Twitter-User und Insider phluttilippe. Der behauptet in einem jüngsten Tweet, dass es diese Woche keine Nintendo Direct gibt. Stattdessen stellt er das „Ende des Monats“ als Zeitraum in Aussicht und erklärt ferner, das genaue Datum für das Showcase stehe noch nicht einmal fest.

Das würde den 19. Juni zum frühestmöglichen Termin machen, an dem die nächste Direct an den Start geht, werden Nintendos Präsentationen für gewöhnlich doch immer am Mittwoch ausgestrahlt.

Ob in dieser Woche tatsächlich nicht mit einer Direct zu rechnen ist, dürfte sich im Laufe des Tages klären. Nintendo kündigt seine Showcases in der Regel einen Tag im Vorfeld über soziale Medien an.

via GameRant, Bildmaterial: Mario + Rabbids Sparks of Hope, Ubisoft