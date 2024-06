Miku schlägt im Westen zu: Fitness Boxing feat. Hatsune Miku erscheint im Herbst

Miku schlägt im Westen zu! Wie Aksys Games bekannt gibt, wird Fitness Boxing feat. Hatsune Miku im Herbst im Westen erscheinen. Das Spiel ist bereits im März in Japan erschienen und es lagen bereits vielsagende Alterseinstufungen unter anderem aus Australien und Deutschland vor.

Außerdem kündigte der japanische Entwickler Imagineer bereits eine Asia-Version mit unter anderem deutschen Texten an, die ihr bei Play-Asia* vorbestellen könnt. Eine Lokalisierung war also bereits sehr wahrscheinlich, zumal auch das Spin-off Fitness Boxing: Fist of the North Star im Westen erschienen ist.

Fitness Boxing feat. Hatsune Miku behält im Wesentlichen die grundlegenden Funktionen der Fitness-Boxing-Reihe bei: Boxübungen. Im Falle von „Hatsune Miku“ kommt natürlich passende Musik dazu.

24 Miku-Klassiker wie „Melt“ und „The Vampire“ sind dabei, dazu gibt es einige neue Songs und das Main-Theme „Let’s Mikusercise!!“ von cosMo@Bousou-P. Dazu gibt es 30 Songs aus der Fitness-Boxing-Reihe. Neben Miku könnt ihr auch Kagamine Rin, Kagamine Len und Megurine Luka als Trainingspartner wählen und diese ankleiden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Fitness Boxing feat. Hatsune Miku, Imagineer, Aksys Games