Weltraum trifft auf Vögel: Star Birds vom Dorfromantik-Entwickler angekündigt

Dorfromantik dürfte dem einen oder anderen Indie-Fan ein Begriff sein. Das Cozy-Game erschien 2022 für PCs sowie Nintendo Switch und erfreut sich bis heute aufgrund des ruhigen Aufbauspiels und der schönen Optik großer Beliebtheit.

Nun stellte Toukana Interactive auf der PC Gaming Show sein neues Spiel Star Birds vor. Der Titel entsteht in Zusammenarbeit mit dem YouTube-Wissenschaftskanal Kurzgesagt: In a Nutshell. Das Spiel wurde kürzlich schon als Project Mango angedeutet.

Star Birds ist ein Weltraumressourcenmanagement- und Aufbauspiel, in dem SpielerInnen einer Gruppe von forschenden Vögeln dabei helfen, auf prozedural generierten Asteroiden ein florierendes Bergbauimperium aufzubauen.

Dazu müssen spezielle Apparaturen gebaut, mit Kabeln und Rohren verbunden und natürlich mit Strom versorgt werden. Und für all das braucht man natürlich verschiedene Energiequellen wie Generatoren und Solarpaneele. Doch scheint es so, als gäbe es im Weltraum noch größere Geheimnisse als nur den Bergbau.

Die Ressourcen und Produktionsprozesse in Star Bird wurden durch die echte Wissenschaft inspiriert, so Toukana Interactive. Jedoch brauche man keinen Abschluss in Raketenwissenschaft, um Spaß an dem Titel zu haben. Vielmehr geht es darum, beim Spielen mit den bunten Bauwerkzeugen etwas zu lernen und das Interesse an den Sternen zu wecken. Star Birds soll 2025 für PCs via Steam erscheinen.

Der Ankündigungstrailer

via Eurogamer, Bildmaterial: Star Birds, Toukana Interactive, Kurzgesagt