Silent Hill 2: Bloober Team verpasst Protagonist James nach Kritik offenbar einen Facelift

Seit der Ankündigung des Remakes von Silent Hill 2 zeigen sich Fans äußerst skeptisch. Eines der besten Horrorspiele aller Zeiten anzupacken und für moderne Zeiten neu zu denken, wäre für so ziemlich jeden Entwickler eine Herausforderung. Das polnische Bloober Team hat sich an die undankbare Aufgabe gewagt, wusste Fans mit ersten Bewegtbild-Eindrücken aber wenig zu beeindrucken.

Einer von diversen Aspekten, die kritisiert wurden: Protagonist James Sunderlands neues Antlitz. Das war Fans nämlich schlicht zu albern und ausdrucksstark. Bloober hat sich die „Kritik“ offenbar zu Herzen genommen und James kurzerhand ein Facelift verpasst, das aber auch nur gemischte Reaktionen hervorruft.

Sunderlands neues Gesicht wurde nicht offiziell von Konami oder Bloober Team enthüllt, sondern von einem Reddit-Uer im Subreddit Gaming Leaks And Rumours gefunden. Der User bemerkte, dass die Steam-Seite von Silent Hill 2 Remake ganz still und leise mit einem neuen Client-Symbol aktualisiert wurde, das den neuen Look von Sunderland zeigt, der mehr an Sunderland im Original erinnert. In diesem Tweet seht ihr eine direkte Gegenüberstellung.

Während sich einige Fans mit dem neuen Look zufrieden zeigen, weil er dem Original mehr ähnelt, scheinen andere weniger begeistert. Erstere Version habe James‘ psychischen Stress gut eingefangen, die neue Version sei hingegen generisch. Wie man es macht …

Vielleicht wissen neue Bewegtbild-Eindrücke die Wogen zu glätten. Die könnten mit etwas Glück gar nicht mehr allzu lang auf sich warten lassen. Gerüchten zufolge könnte ein neuer Trailer im Rahmen der nächsten Ausgabe von PlayStation Showcase bereitstehen, die im kommenden Monat an den Start gehen soll.

via The Gamer, Bildmaterial: Silent Hill II Remake, Bloober Team, Konami