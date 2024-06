Nach rassistischen Belästigungen: Director von Tales of Kenzera ergreift Maßnahmen

Der Director von Tales of Kenzera: Zau, Abubakar Salim, hat auf den fiebrigen Höhepunkt des Rassismus gegenüber dem Spiel reagiert, indem er einen Rabatt durchsetzt, von dem er hofft, dass er mehr SpielerInnen die Chance gibt, das Spiel zu erleben.

Via Twitter hat Salim ein Video mit der Überschrift „Eine notwendige Botschaft“ geteilt. In dem Video sagt Salim, dass er viel Rassismus erlebt hat und viele Leute ihm gesagt haben, dass er seine Rollen nicht wegen seiner Arbeit bekommen hat, sondern nur, weil er schwarz ist. Salim sagt, dass er sein ganzes Leben lang solche Kommentare ignorieren musste, aber seit der Veröffentlichung von „Zau“ sei es ein „ständiges Bombardement“.

Salim ergreift Maßnahmen

Laut Salim haben diese rassistischen Kommentare mit der Veröffentlichung von Tales of Kenzera einen Höhepunkt erreicht, der die positiven Reaktionen und die Wirkung übertönt, die das Spiel auf diejenigen hatte, die es tatsächlich gespielt haben. In seiner leidenschaftlichen Botschaft sagt Salim, dass es sich langsam so anfühlt, als gäbe es „keinen richtigen Weg“, vielfältige Geschichten zu erzählen, weil es immer jemanden gibt, der einem sagt, dass es falsch gemacht wird.

„Wir sind ständiger, gezielter Belästigung ausgesetzt. Von Leuten, die Vielfalt als Bedrohung empfinden. Von Leuten, die sich die weite Landschaft der modernen Medien ansehen und entscheiden, dass alles, was sie nicht anspricht oder sich nicht um sie dreht, unnötig oder unauthentisch ist“, so Salim.

Als Reaktion darauf und in dem Bemühen, mehr Leute Tales of Kenzera: Zau spielen und es selbst erleben zu lassen, kündigte Salim an, dass er den Preis des Spiels bis Ende Juni von seinem ohnehin schon vernünftigen Preis auf weniger als 15 US-Dollar senkt. Der Sale ist im US-eShop bereits live, aber Salim erwartet, dass er bald auf anderen Plattformen starten wird. Ob der Titel auch in unseren Gefilden reduziert angeboten wird, bleibt vorerst unklar.

via The Gamer, Bildmaterial: Tales of Kenzera: ZAU, Electronic Arts, Surgent Studios