Monster Hunter Wilds: Fans entdecken und diskutieren skurrile Neuerung im frischen Trailer

Capcom hat kürzlich einen neuen Trailer zum lang erwarteten Monster Hunter Wilds veröffentlicht. Im Trailer gibt es einiges zu entdecken. Viele Fans in den sozialen Medien haben sich aber auf die überraschende Enthüllung konzentriert, dass Felynes nun offenbar menschliche Worte laut aussprechen können.

Felynes, eine katzenartige Rasse kleiner Monster, sind ein fester Bestandteil der Serie. Sie erledigen oft Gelegenheitsarbeiten in den Dörfern und können eurem Jäger auf viele Arten helfen. Felyne-Köche können nahrhafte Mahlzeiten zubereiten, die positive Statuseffekte verleihen, während Felynes, die Jäger auf Quests begleiten, Palicos genannt werden.

In früheren Spielen der Monster-Hunter-Serie sprachen Palicos und andere Felynes meist in ihrer eigenen unverständlichen Sprache, wobei Untertitel und Textfelder SpielerInnen ihre Worte übermittelten. Sie stoßen auch katzenartige miauende Schreie aus, wenn sie als Teil der Gruppe ein Monster angreifen.

Der Palico im japanischen Trailer sprach jetzt aber ein japanisches Wort, das übersetzt so viel bedeutet wie „Lass uns unser Bestes geben“. Das war offenbar genug, um Diskussionen in den sozialen Medien auszulösen. Ein Twitter-User schreibt etwa: „Huh … Felynes können in Monster Hunter Wilds sprechen?! Ich war so überrascht, dass ich es mir ungefähr fünfmal ansehen musste, lol.“

Englischsprachige Fans äußerten auch verschiedene Reaktionen auf den sprechenden Palico (der in der englischen Version des Trailers erklärt: „Das wird großartig!“). Einige Kommentatoren scheinen schlicht überrascht zu sein, während andere hoffen, dass es einen „Aus“-Knopf oder eine alternative Sprachoption gibt.

Wie steht ihr zu den neuerdings sprechenden Katzen in Monster Hunter Wilds?

via Automaton Media, Bildmaterial: Monster Hunter Wilds, Capcom