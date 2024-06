Insider macht Hoffnung: Fans erwarten Rückkehr dieser beliebten Nintendo-Marke zur Direct

Pyoro hat sich bei Twitter wieder zu Wort gemeldet. Und dabei kein einziges Wort gesagt. Nach der Entlarvung des vermeintlich treffsicheren Insiders Midori muss man vorsichtig sein, so wie mit allen „Insider“-Informationen ohnehin. Doch Pyoro hat wirklich eine immense Trefferquote.

Seine Sammlung von Emojis, die er heute Morgen bei Twitter verbreitete, werten viele Follower und Nintendo-Fans als Hinweis auf die heutige Nintendo Direct, die Nintendo um 16 Uhr deutscher Zeit ausstrahlen wird. Wie immer lässt Pyoro viel Interpretationsspielraum.

Doch für sehr viele Fans steht fest: Die vier Emojis müssen, da gibt es gar keine andere Möglichkeit, auf Tomodachi Life und eine Fortsetzung der Marke für Nintendo Switch hinweisen. Konkret twitterte Pyoro ein Kanu, Gebäude mit einem Sonnenuntergang, eine Insel und einen Turm. In einem Folge-Tweet sagt er nur: „Summer is here“.

Alle diese Elemente kommen auf den zwei Inseln vor, auf denen Tomodachi Life spielt. Gleichwohl: Es sind Elemente, die in sehr vielen Spielen vorkommen und der Wunsch prägt die Gedanken. Ein Fan entdeckte alle Elemente zum Beispiel auch auf der Boxart zu Animal Crossing: New Leaf. In einem weiteren Folge-Tweet ergänzte Pyoro: „Manage your expectations„. Nun.

Auch ohne den heutigen Tweet von Pyoro wäre zumindest eine Neuauflage von Tomodachi Life für Nintendo Switch aber durchaus im Bereich des Möglichen. Das Original hat sich fast 7 Millionen Mal weltweit verkauft. Nintendo ist um Neuauflagen bekanntlich nicht verlegen, sie sind kostengünstig und schmücken die letzten Monate der Konsole. Nicht ohne Grund rechnen und hoffen viele Fans auch auf weitere Zelda-Remaster und die Metroid-Neuauflagen.

Was dran ist, erfahren wir heute Nachmittag. Übrigens: Das Trademark zu Tomodachi Life erneuerte Nintendo erst vor wenigen Monaten in Japan. Das ist allerdings ein üblicher Vorgang und muss nicht zwingend etwas zu bedeuten haben. Seht unten einen alten Trailer zu Tomodachi Life!

Der alte Trailer zum Spiel:

