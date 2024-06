Final Fantasy XIV: Lebensgroßer Ätheryt in London zur Promotion von Dawntrail aufgestellt

In wenigen Tagen geht Final Fantasy XIV: Dawntrail an den Start und Square Enix überlässt nichts dem Zufall. In London hat man jetzt einen lebensgroßen Ätheryt aufgestellt, der sogleich zum Mekka für Fans wurde.

Ätheryten sind sozusagen das Schnellreisesystem in Eorzea. Mithilfe der Gesteine kann man sich zu anderen Ätheryten oder Orten teleportieren lassen. Klar, der Schnellreise-Witz nach London war in den sozialen Medien schnell gemacht.

Der Ätheryt stand gestern am London King’s Cross und trat am Abend wieder die Reise nach Eorzea an. Den Tag nutzten gestern aber unzählige Fans für schöne Fotos vor dem Ätheryt. Unter dem Hashtag #FFXIVKingsCross bei Twitter findet ihr zahlreiche Bilder und Eindrücke! Auch japanische Medien wie Game Watch berichteten.

Pünktlich zu Dawntrail bietet Square Enix übrigens die Final Fantasy XIV: 10th Anniversary Edition* an. Diese Edition bietet einen schicken und günstigen Einstieg in das MMORPG. Enthalten ist die Starter Edition mit dem Basisspiel und den ersten beiden Erweiterungen. Dazu gibt es Ingame-Goodies und ein Mauspad im Mogry-Design.

Bildmaterial: Final Fantasy XIV, Square Enix