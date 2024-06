Final Fantasy Tactics hätte ganz anders aussehen können, wie der Schöpfer zum Jubiläum verrät

In dieser Woche feierte Final Fantasy Tactics seinen 27. Geburtstag. Der Titel erschien am 20. Juni für PlayStation und gilt bis heute als Meisterwerk und eines der besten Spiele für Sonys erste Heimkonsole.

Die Feierlichkeiten nahm sich der Game Director des Spiels – Yasumi Matsuno – zum Anlass, um einen Einblick in eine frühe Version von „Tactics“ zu geben, die nie das Licht der Welt erblickt hat. Dazu veröffentlichte er einen Tweet, in dem er ein beispielhaftes Bild aus einer Version von 1996 präsentiert. Der begleitende Text liefert dabei die spannende Erkenntnis, dass das Team eigentlich ein anderes Genre bei der Entwicklung im Sinn hatte.

„Wir hatten gehofft, die Entwicklung mit dem Ziel fortzusetzen, ein RTS wie ‚Ogre Battle: The March of the Black Queen‘ zu erschaffen, aber leider wurde dies verworfen und das Spiel wurde schließlich in der Form veröffentlicht, in der es heute ist. Die starke Unstetigkeit ist auf die damalige Auflösung der PlayStation zurückzuführen, die 256×224 beträgt“, erklärt Matsuno.

Eine Echtzeit-Strategie-Version von Final Fantasy Tactics, die an Ogre Battle angelehnt ist? Keine abwegige, vor allem aber eine äußerst spannende Vorstellung.

Die Gerüchte um eine Neuauflage des Spiels halten sich übrigens wacker. Erst kürzlich bestätigte Journalist Jason Schreier, das Remaster „ist echt und es wird kommen“. Hoffen wir, dass er Recht behält.

via Time Extension, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: War of the Lions, Square Enix, TOSE