Elden Ring: Fans sind verwundert, dass der DLC den Boden mit ihnen aufwischt

Gestern ging nach langer Wartezeit endlich die groß angelegte Erweiterung von Elden Ring – „Shadow of the Erdtree“ – an den Start. SpielerInnen strömen in Scharen in das neue Reich der Schatten, ein kleiner Händedruck am Kokon von Miquella macht es möglich. Vorausgesetzt natürlich, ihr habt vorab den hochgewachsenen General Radahn und Blutfürst Mohg niedergestreckt.

Kaum im Reich der Schatten anzukommen, scheinen sich viele SpielerInnen nun aber überrascht zu zeigen. „Shadow of the Erdtree“ weiß nämlich offensichtlich ordentlich auszuteilen. Zahlreiche Fans machen ihre frühen Erfahrungen via Reddit und Co. laut.

Ein Reddit-User beschreibt etwa seine Begegnung mit einem Boss, dem man quasi nach wenigen Minuten begegnet. Stellt ihn euch quasi als Pendant zum Tree Sentinel am Anfang des Hauptspiels vor. „Warum ist dieser *** so stark?“ titelt der entsprechende Thread.

„Mit diesem *** Typ ist nicht zu spaßen“, schreibt der User. „Ich habe einen Weg gefunden, ihn zu besiegen, aber heilige Scheiße, trotz 55 Vitalität knipst er mich mit zwei Hieben aus, wenn ich einen Fehler mache.“ Eine Erfahrung, die sich durch weitere Teile der Erweiterung zieht. Eine Überraschung sollte es eigentlich nicht sein, merkten sowohl frühe Previews und Testberichte, sowie FromSoft-Chef Hidetaka Miyazaki selbst an, dass der Schwierigkeitsgrad der Erweiterung kein Zuckerschlecken sei.

Vielleicht ignorieren SpielerInnen aktuell aber auch noch den Umstand, dass die Erweiterung auf ein eigenes Scaling-System baut. Egal, ob ihr mit Level 100 oder 200 antanzt – auf die Nase bekommt ihr nahezu gleichermaßen.

Ein frisches Sekiro-ähnliches Stufensystem macht euch im Verlauf des DLCs jedoch stärker und robuster. Mit einer Senkung des Schwierigkeitsgrads solltet ihr nicht rechnen. „Den Schwierigkeitsgrad zu verringern, würde dem Spiel den Spaß nehmen – und in meinen Augen würde es das Spiel selbst zerstören“, erklärte Miyazaki kürzlich gegenüber The Guardian.

Wie sind eure ersten Erfahrungen im DLC?

via Kotaku, Bildmaterial: Elden Ring, Bandai Namco, FromSoftware