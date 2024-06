Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem offiziell angekündigt – Termin, Preis und Einblicke

Final Fantasy und Karten- oder Brettspiele – seit „Blut der Königin“ in Final Fantasy VII Rebirth gehört das wieder zusammen. Viel Aufmerksamkeit erregte deshalb neulich Final Fantasy XII: The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt, welches Square Enix vor einigen Wochen erstmals enthüllte und das bei der Messe Game Market im April schon ausprobiert werden konnte.

Jetzt hat Square Enix dem Brettspiel mit dem 23. November 2024 einen konkreten Termin spendiert. Das Spiel erscheint dann zu 4.400 Yen, umgerechnet etwa 25 Euro. Vorbestellt werden kann es derzeit im Square Enix e-Store, der allerdings nicht außerhalb Japans liefert. Es gibt aber Hoffnung.

Square Enix verpasste dem Brettspiel mit Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem nämlich auch einen englischen Namen, während The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt als offizieller japanischer Name bestätigt wurde. Es besteht also begründete Hoffnung, dass Moogle Bounty Mayhem im Westen erscheint, wenngleich der deutsche Square Enix Store das Spiel zur Stunde nicht listet.

Der japanische Titel des Spiels deutet es an: Die sechs Moogle-Geschweister aus dem Originalspiel Final Fantasy XII sind die Stars des Abends. Das Karten-basierte Spiel enthält Motive von ihnen. Jedes der Geschwister hat unterschiedliche Spezialfähigkeiten und im Spiel konkurrieren sie um die Mobhunts.

Es gibt außerdem Heldenkarten für Vaan, Penelo und Co. sowie Monsterkarten, darunter Yiazmat. Dazu gibt es etwa 60 reguläre Kampfkarten und Spielsteine, die Statuswerte wie Müdigkeit symbolisieren. Ausgelegt ist das Brettspiel für zwei bis vier Spielende, wobei eine Runde etwa 15 Minuten dauern soll.

Moogle Bounty Mayhem wäre nicht das erste neue Final-Fantasy-Brettspiel, das im Westen erscheint. Erst im Mai hat Square Enix Final Fantasy VII: Materia Hunter hierzulande veröffentlicht. Was man Brettspiel nennt, ist aber eher ein Kartenspiel. Das tat der Freude der Fans aber keinen Abbruch.

So sieht das Spiel aus:

Bildmaterial: Final Fantasy: Moogle Bounty Mayhem, Square Enix