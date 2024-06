Erste Einblicke und neue Details zu Harvest Moon: Home Sweet Home

Erst zum Start in das neue Jahr hat Natsume-Präsident Hiro Maekawa stolz verkündet, dass das aktuelle Harvest Moon: The Winds of Anthos die Verkaufserwartungen des Entwicklers und Publishers erfüllt hat.

Nach Harvest Moon und vor Harvest Moon. Schon im Mai hatte Natsume dann das neue Harvest Moon: Home Sweet Home angekündigt. Nicht alle Fans waren damit zufrieden: Das neue Spiel erscheint nur für Mobilgeräte, also iOS- und Android-Geräte.

Heute hat Natsume endlich die ersten konkreten Einblicke in Form von Screenshots präsentiert. Die sehen gar nicht so übel aus. Euer Kindheitsfreud hat euch überredet, in eure Heimatstadt zurückzukehren, um sie wieder zu altem Glanz zu bringen.

Die Stadt Alba hat gewiss schon bessere Tage erlebt – und nicht alle BewohnerInnen freuen sich über deine Rückkehr. Das Dorf ist alt geworden, junge BewohnerInnen gibt es kaum. Deine Aufgabe ist es, die Kritiker zu überzeugen, dass dir das Wohl des Dorfes am Herzen liegt.

Ihr trefft nicht nur euren Kindheitsfreund und bekannte Gesichter, sondern auch vier verschiedene Junggesellen und vier Junggesellinnen, die ihr umwerben und heiraten könnt. Zuvor gilt es natürlich, ordentlich Getreide zu ernten, sich um Tiere zu kümmern, zu fischen und Minen abzubauen.

Interessant wird das Thema Monetarisierung. Von einem Free-to-Play-Titel ist bislang keine Rede, aber das Spiel soll gleichzeitig auch „ohne jeden In-App-Kauf“ auskommen. Seht nachfolgend die ersten Screenshots:

Bildmaterial: Harvest Moon: Home Sweet Home, Natsume