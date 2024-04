Hier ist euer erster Blick auf Final Fantasy: The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt

Vor einigen Tagen hatten wir bereits über Final Fantasy: The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt berichtet. Ein vorläufiger Name für einen brandneuen Ableger zu Final Fantasy XII – allerdings nicht in Form eines Videospiels, sondern als kartenbasiertes Brettspiel.

Kartenspiele im Final-Fantasy-Universum gehörten eine Zeit lang eng zu den Spielen wie Chocobos und Cid und haben bekanntlich dank „Blut der Königin“ in Final Fantasy VII Rebirth wieder Hochkonjunktur. Square Enix nutzte die Gunst der Stunde zuletzt schon mit einer Neuauflage des Kartenspiels zu Final Fantasy XIV. Jetzt geht man noch einen Schritt weiter.

Final Fantasy: The Six Moogle Siblings‘ Mob Hunt bei der Messe Game Market Spring 2024 am vergangenen Wochenende erstmals präsentiert und Hobby Watch hat dazu einen Bericht verfasst und einige Fotos gezeigt. Es handelt sich beim Game Market um die größte japanische Messe für analoge Spiele mit diesmal 1.064 Ausstellern.

Der Platz für das Probespiel zu diesem neuen Spiel war laut der Hobby-Watch-Redaktion ständig belegt. Zum Spielablauf hat man auch einige neue Details. So schlüpfen die SpielerInnen in die Rolle eines von sechs Moogle-Brüdern und konkurrieren mit den Kollegen um die Jagd auf feindliche Mobs. Jeder der Brüder verfügt dabei über einzigartige Fähigkeiten und verwendet unterschiedliche Kartendecks.

Bei jedem Zug legt man eine Karte aus der Hand. Der Redakteur der Hobby Watch vergleicht das Regelwerk mit Marvel Snap für Mobilgeräte. Eine Spielrunde dauert etwa 30 Minuten. Eine Veröffentlichung des Spiels wird in Japan für November 2024 angestrebt. Den ausführlichen Erfahrungsbericht und weitere Fotos findet ihr auf der japanischen Website Hobby Watch.

Gut möglich, dass das Spiel dann auch in westlichen Square Enix Stores verfügbar sein wird. Final Fantasy VII Remake Board Game Materia Hunter, das ebenfalls auf dem Game Market gezeigt wurde, hat den Weg nach Übersee zuletzt auch gefunden.

Bildmaterial: Final Fantasy XII, Square Enix