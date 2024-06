Überraschung bei Xbox: Square Enix enthüllt Life is Strange: Double Exposure

Schöne Überraschung beim Xbox Games Showcase! Über das Wochenende hinweg hatte sich Square Enix sehr rar gemacht, doch beim Xbox Games Showcase gab es dann doch noch einen Slot. Und zwar für eine Rückkehr von Max Caulfield!

Man kündigte Life is Strange: Double Exposure an, das wie zuletzt schon der Ableger „True Colors“ nicht mehr bei den Schöpfern Don’t Nod entsteht, sondern bei Deck Nine Games. Mit dem 29. Oktober gibt es sogar schon einen konkreten Termin. Life is Strange: Double Exposure erscheint dann für PlayStation 5, Xbox Series und PCs. Das Spiel soll „auch“ für Nintendo Switch erscheinen – später, so klingt es.

„Max Caulfield, Fotografin an der prestigeträchtigen Caledon University, entdeckt ihre beste Freundin Safi tot im Schnee. Ermordet. Um sie zu retten, versucht Max, die Zeit zurückzudrehen – eine Kraft, die sie seit Jahren nicht mehr benutzt hat“, führt Square Enix in die Handlung ein.

Doch das Zurückdrehen funktioniert nicht so wie früher. Max eröffnet stattdessen eine parallele Zeitlinie, in der Safi noch lebt, aber weiterhin in Gefahr ist. Und erkennt außerdem, dass der Killer bald wieder zuschlagen wird – in beiden Zeitlinien. Ihr müsst zwischen beiden Zeitlinien hin- und herwechseln, um die Dinge aufzuklären.

Bei einem Livestream am 13. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit wird man Fans weitere Einblicke geben. Es gibt dann einen Blick hinter die Kulissen und noch mehr Gameplay. Und auch schon jetzt klar: Wer die Ultimate Edition kauft, kann schon am 15. Oktober die ersten zwei Kapitel spielen.

Der Ankündigungstrailer:

Bildmaterial: Life is Strange: Double Exposure, Square Enix, Deck Nine Games