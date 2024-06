Ein bisschen Zelda, ein bisschen Bloodborne: Mina the Hollower meldet sich zurück

Neben ganz viel „Shovel Knight“ gab es bei der Yacht Club Games Presents 2024 wie erhofft auch ein Update zu Mina the Hollower. Das Spiel wurde 2022 angekündigt und als von Zelda, Castlevania und Dracula inspiriert vorgestellt. Seitdem herrschte Funkstille.

Im Video bedankt man sich deshalb auch für die Geduld der Fans. „Während dieses umfangreiche neue Abenteuer weiter Gestalt annimmt, nähern wir uns der Fertigstellung des ersten Durchgangs für alle Levelinhalte“, heißt es in einem Blogbeitrag.

„Im Laufe der Entwicklung ist das Spiel deutlich größer geworden als ursprünglich erwartet, mit einer ausgedehnten Oberwelt und mehr RPG-Elementen“, begründet man die lange Funkstille. Demnächst geht es an das Balancieren des Gameplays, das Verfeinern des Skripts und das berühmte Polishing.

Das Action-Adventure kommt in einer 8-bit-Optik daher und erinnert an Spiele für den Game Boy Color. In einer Kickstarter-Kampagne sammelte Yacht Club Games einst 1,2 Millionen US-Dollar für die Entwicklung ein.

Spielerisch soll Mina the Hollower eine Mischung aus Klassikern wie Castlevania, Link’s Awakening und – hoppala – Bloodborne sein. Optisch und wohl auch storytechnisch ist man inspiriert vom Gothic-Horror des späten 18. Jahrhunderts. Den makaberen und morbiden Ton von Geschichten wie Dracula, Frankenstein und The Picture of Dorian Gray möchte man einfangen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Mina the Hollower, Yacht Club Games