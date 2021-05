Das neue Free Radical Design arbeitet an einem neuen TimeSplitters

Deep Silver hat heute die Gründung eines neuen Studios bekannt gegeben. Man hat Free Radical Design gegründet und auch gleich das erste Projekt des Studios benannt: ein neues TimeSplitters.

Nun denkt ihr natürlich: Was? Genau richtig, das Studio heißt genauso wie das einst geschlossene Studio, das auch früher schon an den originalen TimeSplitters-Spielen gearbeitet hat. Und es kommt noch ein bisschen besser, denn auch die ehemaligen Gründer Steve Ellis und David Doak sind im neuen Studio mit von der Partie.

„Es ist ihr einzigartiger Stil, welcher der TimeSplitters-Serie eine große und leidenschaftliche Fangemeinde beschert hat, die, ohne Zweifel, von der Gründung des neuesten Studios von Deep Silver begeistert sein wird und sich darauf freut, mehr zu erfahren, wie sich das Franchise weiterentwickelt“, so Paul Nicholls, Global Brand and Marketing Director bei Deep Silver.

„Endlich bestätigen zu können, dass das Studio gegründet wurde und dass wir einen Plan für das nächste TimeSplitters-Spiel haben, ist unglaublich“, kommentiert Steve Ellis, Studio Development Director bei Free Radical Design. „Während wir im Moment noch nicht mehr verraten können, freuen wir uns darauf, in Zukunft weitere Informationen zu teilen.“

Das neue Team von Free Radical Design wird in den nächsten Monaten mit der Arbeit am neuen TimeSplitters beginnen. Derzeit ist man noch beim Aufbau des Studios, das in Gegend von Nottingham angesiedelt sein wird. Die TimeSplitters-IP hatte sich Koch Media bereits 2018 gesichert.

Bildmaterial: TimeSplitters