Das Tales of Festival findet auch 2024 wieder statt und der Termin steht jetzt fest

Bandai Namco wird auch in diesem Jahr ein Tales of Festival veranstalten und Tales-of-Fans dürften dem ganz besonders entgegenfiebern. Denn der letzte Hauptteil der Serie, Tales of Arise, ist in die Jahre gekommen. Auch, wenn Bandai Namco die Story um Alphen, Shionne und Co. kürzlich mit einer DLC-Erweiterung überraschend noch einmal aufwärmte.

Lernen wir beim Tales of Festival 2024 also das nächste Hauptspiel kennen? Möglich wäre es. Vor allem dürfte das Event aber wieder im Zeichen der Fans und von Gesprächsrunden, Auftritten von Synchronsprechern, vielleicht auch Konzerten und vor allem Merchandise stehen.

Wie die Famitsu berichtet, steht das Datum für das Tales of Festival 2024 jetzt fest. Das Festival wird am 1. und 2. Juni 2024 in Kanagawa’s Yokohama Arena stattfinden. Markiert euch diese Tage also schon mal im Kalender, Tales-of-Fans!

