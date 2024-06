An Tako no Himitsu arbeiten ehemalige Schöpfer von Golden Sun und Terranigma

Ein Spiel unter Beteiligung von ehemaligen Schöpfern von Golden Sun und Terranigma? Im klassischen GBA-Style? Musik in den betagten Ohren vieler JRPG-Fans. Ein solches Projekt enthüllte jetzt Deneos Games.

Das Spiel mit dem Namen Tako no Himitsu: Ocean of Secrets darf sich mit den Namen Motoi Sakuraba und Masanori Hikichi schmücken. Sie steuerten einst die Musik zu Golden Sun respektive Terranigma bei und sind jetzt an Bord, um Tako no Himitsu musikalisch zu untermalen.

Bis dahin ist es allerdings noch ein langer Weg. Am 10. Juli 2024 wird Deneos Games zunächst eine Kickstarter-Kampagne an den Start bringen. Dafür könnt ihr euch hier eine Erinnerung einrichten. Deneos Games freut sich darauf, bald auch eine Demo zur Verfügung stellen zu können.

Hinter Deneos Games steht Christophe Galati, der vom Sidescroller Save me Mr Tako bekannt ist. Dieses Spiel bot eine Game-Boy-Optik. Mit Tako no Himitsu geht es also optisch ein bisschen weiter.

Bildmaterial: Tako no Himitsu, Deneos Games