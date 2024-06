Bereits bestätigt: Diese Games seht ihr beim Summer Game Fest am Freitag

Am morgigen Freitag um 23 Uhr läutet Geoff Keighley mit seiner inzwischen jährlichen Show das Summer Game Fest ein. Er versteht seine Veranstaltung als Auftakt für mehrere kommende Shows einzelner Publisher.

Und tatsächlich schließen sich einige an. So gibt es kurze Zeit später das Devolver Direct und das Atlus Fes 2024, in den folgenden Tagen dann die Future of Play und die Wholesome Direct.

Doch zunächst liegt der Fokus auf Geoff Keighleys Show zum Summer Game Fest. In den letzten Tagen gab sich Keighley ein wenig Mühe, die Erwartungen kleinzuhalten. Die ganz großen AAA-Blockbuster-Überraschungen fehlen ihm offenbar.

Aber das muss die Show ja nicht zwingend inhaltlich abwerten. Wer die sozialen Medien in den letzten Tagen aufmerksam verfolgte, weiß schon jetzt, welche Spiele es konkret in der zweistündigen Show zu sehen gibt.

Sowohl verschiedene Entwickler und Publisher, als auch der Veranstalter selbst haben einige Inhalte bereits bestätigt. Wir wissen beispielsweise, dass Publisher 2K einer beliebten Marke einen neuen Eintrag spendieren will oder dass Blumhouse Games sich zur neuen Heimat der Horrorspiele aufschwingt.

Darüber hinaus hat Gematsu die Tweets und Hinweise der letzten Tage gesammelt und eine feine Liste der bereits bestätigten und versprochenen Inhalte und Games erstellt. Und die liest sich wie folgt:

Among Us – Einblicke zur animierten Serie

Batman: Arkham Shadow

Blumhouse Games – die neue Horror-Heimat

Delta Force: Hawk Ops

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Dune: Awakening

The First Descendant

Kingdom Come: Deliverance II

Metaphor: ReFantazio

Monster Hunter Wilds

Neva

Palworld

Phantom Blade Zero

Alan Wake II – möglicherweise ein DLC

Slitterhead

Two Star Games

Unknown 9: Awakening

Auf welche Vorstellungen freut ihr euch besonders, worauf hofft und noch so und werdet ihr euch die Show in diesem Jahr live ansehen? Sagt es uns gerne in den Kommentaren.

Der Livestream:

Bildmaterial: Unknown 9: Awakening, Bandai Namco, Reflector Entertainment