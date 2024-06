Blumhouse Games will die neue Heimat für Horror-Spiele sein – mehr erfahren wir am Freitag

Blumhouse Games wird beim Summer Game Fest vertreten sein. Und will dort nicht weniger als die neuesten Inhalte „der neuen Heimat der Horror-Spiele“ präsentieren. Zu der hat man sich nämlich selbst erklärt, noch bevor das erste Spiel veröffentlicht wurde.

Bei Twitter zeigt man ein kurzes, neues Logo-Video und macht Interessierte mit markigen Worten auf das Summer Game Fest aufmerksam. Blumhouse Games ist ein 2023 gegründeter Arm von Blumhouse Productions, einer im Jahr 2000 gründeten US-Filmproduktion. Sie ist laut Wikipedia bekannt für günstige, aber meist sehr profitable Horrorfilme. Unter anderem Paranormal Activity, M3GAN und zuletzt Imaginary stammen aus dem Hause Blumhouse.

Jetzt will man seine Expertise auf Videospiele ausweiten. Schon 2023 verriet Jason Blum in einem Interview mit IGN, man wolle weniger auf bestehende Marken, sondern vielmehr auf „neue Ideen“ setzen. Horrorfans sollen und dürfen also gespannt sein. Jason Blum wird in Los Angeles am Start sein, wie Geoff Keighley verriet.

Bildmaterial: Blumhouse Games