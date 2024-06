Deutsche Verkaufscharts: EA Sports F1 24 zeigt der Konkurrenz die Rücklichter

Wer es in der vergangenen, deutschen Handelsverkaufswoche mit F1 24 aufnehmen wollte, sah nur die Rücklichter. EA Sports F1 24 versammelt mit Charles Leclerc, Lewis Hamilton und Lando Norris gleich drei Formel-1-Stars auf dem Cover. Das hat Effekt.

Die Rennsport-Simulation rast im deutschen Handel, ermittelt von GfK Entertaiment, zum Triple. In den PS5-Charts und im Xbox-Series-Ranking winkt ebenso die Pole-Position wie in den PS4-Charts. Silber schnappt sich jeweils The Last of Us Part II Remastered auf PS5, System Shock auf Xbox Series bzw. GTA V auf PS4.

GfK Entertainment verzeichnet insgesamt auch die stärkste Verkaufswoche seit zwei Monaten. Dazu trägt auch Paper Mario: Die Legende vom Äonentor weiter seinen Teil bei. Das Remake bleibt das Spiel der Stunde auf Nintendo Switch, gefolgt von Mario Kart 8 Deluxe.

Bildmaterial: EA Sports F1 24, Electronic Arts