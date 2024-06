Zusatzkonzert in Deutschland für die Final Fantasy VII Rebirth Orchestra World Tour

Die Final Fantasy VII Rebirth World Orchestra Tour macht 2024 auch an mehreren europäischen Standorten und im September auch einmal im München Halt. Das war der Stand zur ursprünglichen Ankündigung.

Jetzt bevölkert aber eine zweite deutsche Stadt den Tourplan. Am 26. März 2025 gibt es ein weiteres Konzert in der Mitsubishi Electric Halle in Düsseldorf. Der Kartenvorverkauf für Düsseldorf bei Eventim* hat bereits begonnen, es gibt derzeit aber noch sehr viele freie Plätze.

Anders ist die Lage in München. Für das Konzert am 14. September 2024* in der Olympiahalle gibt es nur noch einen Restbestand bei Eventim. Bei beiden Konzerten soll Komponist Masashi Hamauzu übrigens anwesend sein!

München und Düsseldorf ist euch zu weit oder zu teuer? Square Enix kündigte kürzlich auch ein Final Fantasy VII Rebirth Orchestral Album an. Das Album wird am 28. August 2024 in Japan erscheinen. Die Musik wird unter der Leitung von Hirofumi Kurita vom Tokyo Philharmonic Orchester eingespielt. Bei zuverlässigen Importhändlern wie CDJapan* oder Play-Asia* werdet ihr fündig.

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix