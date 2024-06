Am besten erntet man geteilte Reaktionen: Ex-Nintendo-CEO Satoru Iwata über Lob und Kritik

Laut einem aktuellen Artikel von GamesIndustry Japan schrieb ein Nintendo-Manager dem verstorbenen CEO des Unternehmens, Satoru Iwata, einmal folgendes Zitat zu: „Dinge, die gelobt werden, verkaufen sich nicht – Dinge, die kritisiert werden, verkaufen sich. Am besten erntet man geteilte Reaktionen.“

Das Zitat wurde im Zusammenhang mit der Frage erwähnt, wie (oder ob überhaupt) sich öffentliche Kritik negativ auf die Verkaufszahlen eines Spiels oder Produkts auswirkt. Berichten zufolge erwähnte der Nintendo-Manager diese Worte Iwatas als Antwort auf die Frage nach dem Misserfolg des Nintendo-Labo-Spielzeugbausatzes aus dem Jahr 2018.

Diese faszinierende Haltung gegenüber dem, was als „Misserfolg“ gilt, deutet darauf hin, dass Nintendos vierter CEO Satoru Iwata dem Unternehmen möglicherweise eine Politik eingeflößt hat, die negative Berichterstattung ebenso begrüßt wie Lob.

Nintendo erzielt sozusagen mit allem, was es tut, Aufmerksamkeit – und einige der erfolgreichsten Titel werden selten einhellig gelobt. Man denke nur an Breath of the Wild oder Tears of the Kingdom.

Aber auch die erste Ankündigung der Nintendo Switch wurde mit gemischten Reaktionen und Bedenken aufgenommen, was letztlich vor ihrer Veröffentlichung zu einem Rückgang des Aktienkurses führte. Doch trotz alledem erwies sich die Switch als Nintendos meistverkaufte Konsole und verkaufte sich bis März 2024 über 141 Millionen Mal.

In Anbetracht von Satoru Iwatas Ruf als „legendärer CEO“, der Nintendos überaus erfolgreiche Wii-Konsole und den Nintendo DS-Handheld betreute, sind seine Worte von großer Bedeutung. Da er besonders viel Zeit in die Interaktion mit den Fans durch seine charismatischen Nintendo-Direct-Präsentationen investierte, hatte Iwata zweifellos ein gutes Gespür dafür entwickelt, wie sich die öffentliche Meinung in kommerzielle Leistung umsetzt. Daher scheint er geglaubt zu haben, dass Lob nie so laut sein kann wie Kritik.

Alternativ könnten seine Worte auch als seine Einstellung zur Produktentwicklung interpretiert werden – in dem Sinne, dass eine allzu „sichere“ Idee, die darauf ausgelegt ist, jede Form von Kritik zu vermeiden, nicht zu bemerkenswerter Leistung führen kann.

via Automaton Media, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Nintendo