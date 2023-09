Angespielt! Zenless Zone Zero

Auf der diesjährigen Gamescom hatten wir die Gelegenheit den nächsten Ableger aus dem Hause Hoyoverse zu testen. Hoyoverse hat sich in den letzten Jahren vor allem mit Genshin Impact einen Namen gemacht, auch der Folgetitel Honkai Star Rail genießt bereits einen großen Erfolg. Mit Zenless Zone Zero bekommen wir nun einen weiteren Titel, mit dem gewohnten Anime-Artstyle, geliefert.

Gespielt haben wir die Demo am PC mit Controller. Zur Veröffentlichung soll es eine PC- und Mobil-Version geben, inzwischen wurde auch eine Konsolen-Version angedeutet. Einen Termin gibt es noch nicht. In der Messe-Demo hatten wir die Möglichkeit einen kurzen Story-Modus, den Challenger Mode, ein spezieller Boss-Gegner, sowie einen Erkundungs-Modus auszuprobieren.

Actiongeladene Kämpfe

Während Genshin Impact für sein actionbasiertes Gameplay bekannt ist und Honkai Star Rail mit einem rundenbasierten Ansatz ins Rennen ging, setzt Zenless Zone Zero wieder voll auf ein actionreiches Kampfsystem. Meiner Meinung nach setzt der neue Ableger nochmal eine ganze Schippe drauf, was die Action angeht.

Kämpfe gingen dabei sehr flott von der Hand, da ihr ein Team von bis zu drei Charakteren befehligt. Primär wird aber immer nur ein Charakter direkt gesteuert und durch eine ausgefeilte Wechselmechanik können Combos über mehrere Charakter hinweg ausgeführt werden. Es gibt sogar einen Angriff, den man im exakten Moment auslöst, wenn man einen Charakter wechselt.

Das Spiel hebt auch besonderes günstige Momente mit dem Hinweis „Switch Attack“ hervor. Diese Mechanik verleiht dem Spiel ein besonderes Feeling und lädt zum Experimentieren ein, was das Kombo-Potential auf ungeahnte Höhen bringt.

Natürlich dürfen auch Spezialattacken nicht fehlen und wenn man das richtige Timing beim Ausweichen beherrscht, dann ist es sogar möglich einen Gegenangriff auszuführen. Einzig eine Möglichkeit, die HP zu heilen habe ich in dem Demo-Teil vermisst, da gab es zumindest keine Möglichkeit. Ihr spielt dann so lange, bis der letzte der maximal drei Charakteren, ins Gras beißt oder ihr alle Gegner besiegt habt. Hier bin ich sehr gespannt, ob es im Hauptspiel noch Möglichkeiten gibt, oder ob dies tatsächlich so gewollt ist.

Im Story-Modus, der in einem charmanten Comic-Stil erzählt wird und sich um die Charakter Anby, Bill und Nicole drehte, konnten die ersten Tutorial-Kämpfe bewältigt werden. Zudem stand im Challenger-Mode ein kleiner Boss-Gegner zur Verfügung. Dieser konnte mit einer Reihe an Charakteren, die bereits zur Verfügung standen, besiegt werden. Dies gab einem die Möglichkeit viel auszuprobieren, sowie die Stärken und Schwächen diverser Charakter auszutesten.

Persona-Vibes im Erkundungs-Modus

Ein besonderes Highlight war der Story-Modus. Hier kam allein schon vom Design ein sehr intensives Persona-Feeling auf. Im Erkundungs-Modus erkunden wir die Stadt New Eridu, die vollgepackt ist mit diversen Aktivitäten. In der sogenannten „Sixth Street“ kann man unter anderem einen Vintage Music Shop, einen Ramen-Shop, sowie ein Arcade-Video-Shop vorfinden. Vor allem an den Arcade-Automaten kann man wahrscheinlich sehr viel Zeit mit den vielen Minispielen verbringen. Eine Anzeige mit Wochentag und Tageszeit oben links, lässt darauf schließen, dass bestimmte Aktivitäten nur zu bestimmten Zeiten durchzuführen sind.

Wird Zenless Zone Zero ebenso überzeugen?

Das Studio weiß mit seinen Talenten umzugehen und hat schon mehrfach bewiesen, dass es erfolgreiche Spiele produzieren kann. Sei es der immer auffallende Artstyle oder der wirklich gut abgestimmte Soundtrack, der sich wirklich vor keinem Vollpreis-Titel verstecken muss. Es wurde auch wieder ein spannendes und motivierendes Kampfsystem geschaffen, allerdings kann man über die zusammenhängende Entwicklung von Story und Gameplay aktuell noch wenig sagen. Die ersten Story-Sequenzen waren aber durchaus überzeugend und haben Lust auf mehr gemacht. Natürlich wird das Studio, wie üblich, Gacha-Mechaniken implementieren, was vielleicht einige abschrecken wird. Wer darüber hinwegsehen kann oder wem das grundsätzlich nichts ausmacht, der wird sicher viel Freude mit Zenless Zone Zero haben.

Bildmaterial: Zenless Zone Zero, Hoyoverse