In euren Mails: Nintendo bedankt sich mit Geschenk bei Fans von Zelda: Tears of the Kingdom

Habt ihr schon eure Mails gecheckt? Dort findet ihr heute nämlich einen kleinen Newsletter von Nintendo. Das kommt häufiger vor, sofern ihr die entsprechenden Vorkehrungen in eurem Konto getroffen habt.

Heute wartet dort aber ein kleines Geschenk. Bei allen SpielerInnen von Zelda: Tears of the Kingdom bedankt sich Nintendo mit wunderschönen Hintergrundbildern. Die könnt ihr euch jetzt im My Nintendo Store abholen, Platin-Punkte braucht ihr dafür nicht.

Das Motiv für die Hintergrundbilder ist das brandneue Key-Artwork, welches man in dieser Woche anlässlich des ersten Geburtstags des Spiels bereits in den sozialen Medien zeigt. Es zeigt Zelda im freien Fall und Link, der ihr diesmal erfolgreich die Hand reicht. Eine Anspielung auf das Key-Artwork, das es vor einem Jahr gab.

Die Hintergrundbilder stehen im My Nintendo Store in verschiedenen Formaten zur Verfügung, die sich für euren Desktop, euer Mobilgerät und auch für Tablets eignen. Nintendo feiert den ersten Geburtstag kräftig: In dieser Woche kündigte man außerdem den offiziellen Soundtrack und weiteres Merchandise an.

In weiteren Zelda-News: Bald gibt es auch einen Zelda-Film. Der ist inzwischen offiziell. Wes Ball wird die Regiearbeit übernehmen – ein Filmemacher, der die „Maze Runner“-Filme und den kommenden Kingdom of the Planet of the Apes inszeniert hat. Er hatte zuletzt ein beruhigendes Update für Fans.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo