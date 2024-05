Den Soundtrack zu Zelda: Tears of the Kingdom könnt ihr jetzt auch hierzulande vorbestellen

In diesen Tagen stellte Nintendo anlässlich des ersten Geburtstags von Zelda: Tears of the Kingdom gleich drei neue Merchandise-Produkte vor. Neben dem neuen „Master Works“-Buch und einer Replik des Master Swords gibt es auch den lange erwarteten Soundtrack.

Auf neun CDs bekommt ihr 344 Stücke aus dem Spiel und aus unterschiedlichen Trailern, das sind fast 11 Stunden Zelda-Musik. Neben einer Standardversion gibt es auch eine Limited Edition mit einem USB-Stick in Form des Master Swords.

Der Soundtrack erscheint im japanischen My Nintendo Store und bei Importhändlern wie CDJapan* und Play-Asia* und wären wir jetzt bei einem Final-Fantasy-Soundtrack, stünden die Chancen gut, dass er auch in den westlichen Stores verfügbar wird. Doch das ist bislang nicht angekündigt.

Wer den Import scheut, hat jetzt aber eine deutsche Alternative: Black Screen Records schickt euch die neun CDs direkt aus Köln. Die Limited Edition* findet ihr dort ebenso wie die Standardversion* zur Vorbestellung. Die Auslieferung ist für August geplant, also parallel zur japanischen Veröffentlichung.

Und: Kennt ihr schon die neuen Hintergrundbilder? Falls ihr sie verpasst habt, checkt mal eure Mails. Bei allen SpielerInnen von Zelda: Tears of the Kingdom bedankt sich Nintendo mit wunderschönen Hintergrundbildern. Die könnt ihr euch jetzt im My Nintendo Store abholen, Platin-Punkte braucht ihr dafür nicht.

Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo