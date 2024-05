Zelda-Fans sind gerührt: Nintendo feiert Tears of the Kingdom mit ergreifendem Artwork

Am heutigen 12. Mai feiert Zelda: Tears of the Kingdom seinen ersten Geburtstag. Das Spiel hat sich weltweit über 20 Millionen Mal verkauft und während sich die Kritik größtenteils einig war, gab es hier und da doch Fans, die sich nach Breath of the Wild eine andere, klassischere Ausrichtung gewünscht hätten.

Doch wer Breath of the Wild mochte, liebt wohl auch Tears of the Kingdom. Nintendo feiert den ersten Geburtstag jedenfalls kräftig. In dieser Woche kündigte man den offiziellen Soundtrack und weiteres Merchandise an.

Heute, punktgenau zum Geburtstag, veröffentlichte man in den sozialen Medien ein neues, für Fans sicherlich emotionales Artwork. Sicher erinnert ihr euch an eines der Key-Artworks vor einem Jahr. Zelda fällt in die Tiefe und Link reicht ihr die rettende Hand.

Ein Jahr später zeigt man diese Szene fortgeschritten. Link hat Zeldas Hand ergriffen. Fans kommentieren das Artwork mit Glückwünschen und bekunden, sehr gerührt zu sein. Viele weitere fordern übrigens DLC, die es bis heute nicht gibt. Schaut euch die Artworks unten an!

Was es sehr wohl bald gibt: einen Zelda-Film. Der ist inzwischen offiziell. Wes Ball wird die Regiearbeit übernehmen – ein Filmemacher, der die „Maze Runner“-Filme und den kommenden Kingdom of the Planet of the Apes inszeniert hat. Er hatte zuletzt ein beruhigendes Update für Fans.

Bildmaterial: Nintendo, Zelda: Tears of the Kingdom