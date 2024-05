Zelda-Film: Regisseur hat beruhigendes Update für Fans und nimmt das Projekt sehr ernst

Die angekündigte Live-Action-Filmadaption von The Legend of Zelda hat ein beruhigendes Update von seinem Regisseur erhalten.

Shigeru Miyamoto, der ursprüngliche Schöpfer der „Legend of Zelda“-Franchise, gab die Existenz des Projekts erstmals im November 2023 via offiziellen Nintendo-Twitter-Auftritt bekannt – wir berichteten.

Wes Ball wird die Regiearbeit übernehmen – ein Filmemacher, der die „Maze Runner“-Filme und den kommenden Kingdom of the Planet of the Apes inszeniert hat. In einem Exklusivinterview mit The Direct deutete Ball an, während er seinen neuen Film „Planet der Affen: Das Königreich“ bewarb, wie gut der mit Spannung erwartete Nintendo-Film sein wird.

Fans werden glücklich sein

Ball erklärt, dass das Franchise „eines der wichtigsten Dinge überhaupt in [seinem] Leben“ sei und dass der Film „großartig werden“ werde und „die Fans glücklich sein werden“.

„Wir arbeiten daran. Ich denke, es wird großartig. Die Fans werden glücklich sein. Legend of Zelda ist für mich eines der wichtigsten Dinge in meinem Leben. Neben Star Wars. Ich habe Legend of Zelda von meiner Kindheit bis ins Erwachsenenalter gespielt“, so Ball. „Weißt du, ich bin ein Fan, ich werde bis ans Ende der Welt gehen, um sicherzustellen, dass es der Film ist, von dem wir alle hoffen, dass er es sein wird.“

Auf die Frage, wann der Film veröffentlicht werden könnte, scherzte der Regisseur: „Das kann ich nicht sagen, sonst wird Nintendo hinter mir her sein“, versicherte aber, dass dies innerhalb des nächsten Jahrzehnts geschehen würde.

In einem Interview mit Polygon bekräftigte Ball übrigens, dass er möchte, dass sich seine Adaption der Fantasy-Abenteuerserie von Nintendo „bodenständig“ und „real“ anfühlt.

via The Direct, Bildmaterial: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Nintendo