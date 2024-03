NIS America teilt konkreten Termin für The Legend of Heroes: Trails through Daybreak mit

NIS America und Falcom haben den konkreten Veröffentlichungstermin von The Legend of Heroes: Trails through Daybreak (Kuro no Kiseki) für den Westen angekündigt. Der Titel erscheint demnach am 5. Juli in Nordamerika und Europa für Nintendo Switch, PS4, PS5 und PC-Steam.

Das Spiel ist der erste Teil des neuen „Trails through Daybreak“-Story-Arc, die in Japan bereits einen zweiten Teil erhalten hat. Das Original erschien in Japan im September 2021 für PS4, es gab außerdem eine PS5-Portierung und eine PC-Version.

Die aufblühende Republik Calvard erlebt einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung, der durch die Reparationen der Nachkriegszeit ausgelöst wurde. Gleichzeitig herrscht aufgrund des massiven Zustroms von Einwanderern und der mutigen politischen Reformen des neuen Präsidenten ein Gefühl der Unsicherheit. Tief in der Hauptstadt erhält ein junger Mann namens Van einen seltsamen Auftrag, der die ganze Nation ins Chaos zu stürzen droht.

NISA-typisch gibt es natürlich auch wieder Sammlereditionen. Die Limited Edition enthält neben dem Spiel ein 240-seitiges Artbook, einen Soundtrack, ein Steelbook, ein Case für Visitenkarten und einige weitere Boni. Diese Edition gibt es exklusiv im NISA-Store, optional auch mit Plüschis.

Darüber hinaus gibt es – ebenfalls NISA-typisch – eine „Deluxe Edition“ zum standardmäßigen Preis im breiten Handel. Diese ist bei Amazon* schon vorbestellbar und bietet neben dem Spiel einen digitalen Soundtrack und ein Mini-Artbook als Bonus.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Legend of Heroes: Trails through Daybreak, NIS America, Falcom