Square Enix zieht nächstem Gacha-Game den Stecker, aber die Community soll er weiterleben

Square Enix gab bekannt, dass ihr Mobile-Spiel Towa Tsugai am 23. Juli 2024 offline genommen wird.

Damit setzt sich auch der Trend von Square Enix fort, seinen Gacha-Spielen den Stecker zu ziehen. Titel wie Dissidia Final Fantasy: Opera Omnia und NieR Re[in]carnation gehören ebenfalls zu jenen, deren Dienste in diesem Jahr eingestellt wurden.

Nun trifft es also das nur in Japan erhältliche Yuri-RPG Towa Tsugai. Das Spiel erschien im Februar 2023 für iOS und Android und wurde in den ersten fünf Tagen über 3,5 Millionen Mal heruntergeladen. Der Titel war so populär, dass im Juni 2023 eine Bühnenaufführung seiner Geschichte stattfinden sollte. Der Dienst von Towa Tsugai endet am 23. Juli 2024 um 20 Uhr, zeitgleich mit dem Ende der letzten Aufführung der zweiten Bühnenshow (Towa Tsugai II).

Der Ankündigung zufolge wurde die Entscheidung, das Spiel einzustellen, getroffen, weil es als schwierig erachtet wurde, den Usern in Zukunft einen zufriedenstellenden Service zu bieten.

Jetzt wird es skurril: Die Entwicklung der Welt, der Charaktere und der Geschichte von Towa Tsugai wird jedoch über das Ende des Spiels hinaus weitergehen. Dazu wurde kürzlich eine offizielle Online-Fan-Community für das Spiel ins Leben gerufen. Zukünftige Kapitel der Geschichte von Towa Tsugai – geschrieben vom Drehbuchautor des Spiels, Nao Hakumoto – sollen komplett mit Animation und vollständiger Sprachausgabe auf der Plattform veröffentlicht werden. Vielleicht ein Trost für Fans des Spiels.

Die Community wird ein Raum sein, in dem offizielle Kreationen und von Fans erstellte Werke nebeneinander existieren. In einem offenen Brief erklärte Towa Tsugais Produzent Yoshinari Fujimoto, dass er seit Beginn des Towa Tsugai-Projekts immer eine Welt erschaffen wollte, die über das Spiel hinausgeht.

via Automaton Media, Bildmaterial: Towa Tsugai, Square Enix