Deathverse: Let It Die ist nicht tot, aber braucht eine Pause

Publisher GungHo Online Entertainment und Entwickler Supertrick Games haben im letzten Herbst das Free-to-play-Multiplayer-Survival-Action-Spiel Deathverse: Let It Die für PlayStation und Steam an den Start gebracht. Nun musste man jedoch ankündigen, dass man das Projekt ab dem 19. Juli vorübergehend pausieren muss. Der Grund sind technische Probleme.

„Wir möchten uns vielmals dafür entschuldigen, dass es seit der Veröffentlichung des Spiels zu einer Vielzahl an Problemen kam, unter anderem einer langen Spielersuche aufgrund der Spielerzahl, Lags und weiterem. Wir haben eine Vielzahl an Gegenmaßnahmen ergriffen, aber da trotz gewisser Verbesserungen einige Probleme nicht fundamental gelöst werden können, haben wir uns dafür entschieden, den Service temporär stillzulegen und die Entwicklung erneut aufzunehmen“, erklärt man das ungewöhnliche Vorgehen.

Ab dem 8. Februar endet der Verkauf der In-Game-Währung, die Inhalte für Saison 2 erscheinen noch wie geplant. Saison 3 erhält die geplanten Inhalte jedoch nur teilweise. Bei Supertrick Games arbeiten ehemalige Mitglieder von Grasshopper Manufacture, welche einst Let It Die entwickelt haben.

Deathverse spielt hunderte Jahre nach den Ereignissen von Let It Die und bringt SpielerInnen in die Welt der Hit-Reality-Show Death Jamboree. Die Bühne ist eine unbewohnte Insel, die mit SPLithium bedeckt ist. Eine unverzichtbare Energiequelle in der Ära von Deathverse.

Bildmaterial: Deathverse: Let It Die, GungHo Online Entertainment, Supertrick Games