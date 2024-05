The Pokémon Company präsentiert LEGO-Set der Orangen-Akademie aus Karmesin und Purpur

2017 begann The Pokémon Company damit, Evoli hervorzuheben. Das Pokémon ist unter Fans beliebt und während es noch längst nicht auf Augenhöhe mit Pikachu ist, gibt es inzwischen zahlreiches Merchandise zu Evoli.

Auf dem damals eröffneten Twitter-Account zu Project Evoli hat The Pokémon Company ein neues Projekt vorgestellt, das von Fans sehr gefeiert wird. Man hat dort ein LEGO-Set zur Orangen-Akademie aus Pokémon Karmesin und Purpur präsentiert.

Das Set wurde vom LEGO-Klub der University of Tokyo erstellt und ist etwa zwei Quadratmeter groß. Auf dem Youtube-Kanal von Pokémon Kids TV möchte man demnächst weitere Einblicke zu diesem selbstgemachten Bau geben.

Es ist nicht zu erwarten, dass das LEGO-Set in Serie geht. Überhaupt sollten Pokémon-Fans nicht damit rechnen, dass es in naher Zukunft Pokémon-LEGO gibt. An der Klemmbausteine-Front hat The Pokémon Company nämlich schon vor Jahren zu Megaconstrux gefunden.

Insofern ist es auch ein wenig unüblich, dass The Pokémon Company das Custom-Set auf einem offiziellen Kanal so offensiv präsentiert. Aber so ist es! Aus wie vielen Teilen das Set besteht, hat man leider noch nicht kommuniziert, aber vielleicht tut man das noch. Gut sieht es aber aus, oder? Schaut euch mal das kleine Koraidon an!

Bildmaterial: The Pokémon Company